Локомотив будет состоять из четырёх вагонов.

Со 2 апреля на пути следования пригородных поездов из Владимира в Ковров появится дополнительная ежедневная вечерняя электричка. Об этом сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.Речь идёт о дополнительной поездке электропоезда, который сейчас курсирует по определённым дням. Локомотив будет состоять из четырёх вагонов.Из Владимира состав №6420 будет отправляться ежедневно в 19:35. Прибытие на станцию «Ковров-1» - в 20:39. Из Коврова он будет выдвигаться в 19:10. К 20:31 поезд будет прибывать в областную столицу.