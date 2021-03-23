Установлено, что руководитель дал незаконные распоряжения подчиненным о передаче ему части денежных премий...

Оперативниками отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене пресечена противоправная деятельность начальника 2 отдела полиции УВД на ММ.Предварительно установлено, что в феврале 2021 года указанный руководитель дал незаконные распоряжения подчиненным о передаче ему части денежных премий. Собранные оперативниками службы собственной безопасности материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения должностных обязанностей. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств. В случае подтверждения фактов противоправной деятельности он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве