Профилактическое мероприятие «Внимание, переезд!» прошло в Гусь-Хрустальном районе.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах сотрудники ОГИБДД МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями ОАО «РЖД» провели профилактическую акцию «Внимание, переезд!».В ходе проведения мероприятия участники акции призывали водителей не создавать аварийных ситуаций на железнодорожных переездах и быть предельно внимательными в каждом случае пересечения путей.Всем участникам акции были вручены памятки о соблюдении правил проезда железнодорожных переездов.Госавтоинспекция напоминает водителям, что железнодорожные переезды являются одними из наиболее сложных и опасных участков автомобильных дорог, требующими сосредоточенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения.Требования о соблюдении повышенных мер безопасности на железнодорожных переездах указаны в разделе 15 Правил дорожного движения РФ «Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине). При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду и убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины).