2-3 марта у 15 детей одной из групп в данном учреждении проявились симптомы массового отравления.

Суздальской межрайонной прокуратурой в связи с многочисленными обращениями родителей воспитанников детского сад № 2 города Суздаля приняты меры прокурорского реагирования по фактам .Согласно поступившей информации, 2-3 марта у 15 детей одной из групп в данном учреждении проявились симптомы массового отравления - наблюдались высокая температура, тошнота, рвота, диарея, в связи с чем детям потребовалась медицинская помощь.Прокуратурой с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора по Владимирской области 4 марта в ходе выездной проверки отобраны образцы для исследований с объектов пищеблока, а также с других предметов в группе.По результатам лабораторной экспертизы в смывах с образцов пищеблока обнаружены бактерии группы кишечной палочки и St.Aureus (стафилококк).В этой связи главе администрации Суздальского района внесено представление о незамедлительном устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и привлечении виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности. По результатам его рассмотрения троим сотрудникам детского сада объявлены выговоры.Кроме того, по постановлению прокурора в отношении заведующей дошкольного учреждения и её заместителя по административно-хозяйственной работе возбуждены дела об административных правонарушениях, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации. Постановления находятся на рассмотрении. Устранение нарушений и проведение санитарных работ взято на контроль межрайонной прокуратуры.