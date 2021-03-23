Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у нынешнего главы государства Джо Байдена серьезные проблемы с психическим здоровьем. Глава Белого дома то и дело совершает нелепые оговорки и забывает имена официальных лиц страны.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у нынешнего главы государства Джо Байдена серьезные проблемы с психическим здоровьем. Глава Белого дома то и дело совершает нелепые оговорки и забывает имена официальных лиц страны.По словам бизнесмена, в стране творится "настоящее безумие". "Возникает вопрос: понимает ли Джо Байдена, какие бумаги подписывает? Он сейчас находится в еще более плохом состоянии, чем Берни Сандерс. Никто не ожидал, что все сложится таким образом", – сказал Дональд Трамп.Бывший президент не исключил, что Байден может раньше времени покинуть свой пост. В таком случае демократы обратятся к 25-й поправке Конституции, согласно которой вице-президент вправе возглавить государство. Трамп уверен: все идет к тому, чтобы новым американским лидером станет Камала Харрис."Я надеюсь, что это никогда не произойдет", – заключил экс-президент.На прошлой неделе во время выступления перед сотрудниками Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты (штат Джорджия) заявил, что вице-президент умнее его. Камала Харрис в ответ отшутилась. "Мне добавить особо нечего", – призналась она.В минувшую субботу с американским президентом произошла конфузная ситуация. На записи, распространившейся в Сети, Джо Байден три раза оступается и падает на трапе самолета. В конце концов политику удается самостоятельно встать. Пресс-служба Белого дома пояснила, что инцидент произошел из-за сильного ветра.