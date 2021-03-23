Михаил Пореченков прославился по ролям в фильмах Поддубный, Грозовые ворота, Ликвидация, а также после выхода на экраны телепроектов Битва экстрасенсов и Кулинарный поединок. Актер ведет довольно закрытый образ жизни, редко дает интервью и не показывает семью в соцсетях.

Михаил Пореченков прославился по ролям в фильмах "Поддубный", "Грозовые ворота", "Ликвидация", а также после выхода на экраны телепроектов "Битва экстрасенсов" и "Кулинарный поединок". Актер ведет довольно закрытый образ жизни, редко дает интервью и не показывает семью в соцсетях.О жизни артиста можно узнать лишь из редких передач, да и то он старается не сильно распространяться на эту тему. Главное для актера – творческие успехи. Известно, что сейчас Михаил Пореченков женат во второй раз, и у него есть пятеро детей от разных женщин.Перовой избранницей звезды стала девушка по имени Ирина. С ней он познакомился во время учебы в Высшем военно-политическом училище в Таллине. Роман продлился совсем недолго, однако это не помешало возлюбленной Михаила Пореченкова родить ребенка.Владимир появился на свет в 1989 году, однако артист не принимал участия в его воспитании. Мужчина оборвал все связи с матерью своего первенца после отъезда в Ленинград. Мать ребенка скончалась, когда ему было 4 года, и опеку над ним взяла бабушка. Общение с сыном Михаил Пореченков восстановил, когда тому было уже 19 лет. Сейчас они общаются, а в 2015 году Владимир подарил артисту внучку – у парня родилась дочь Мирослава.Второй большой любовью актера стала предпринимательница и переводчица Екатерина Подвальная. Девушка окончила филфак и активно строила карьеру, когда познакомилась с актером. После свадьбы каждый из супругов был сосредоточен на своей жизни, поэтому порой друг на друга просто не хватало времени. В 1998 году у пары родилась дочь Варвара.В итоге брак распался, однако Михаил и Екатерина расстались интеллигентно. Они сохранили теплые отношения, а также вместе занимались воспитанием дочери. Наследница артиста учится на продюсерском факультете Школы-студии МХАТ. Екатерина повторно вышла замуж и родила сына.Второй законной супругой Михаила Пореченкова стала художница Ольга, с которой он познакомился на съемочной площадке. Отношения пары развивались стремительно. Со дня знакомства до свадьбы прошло меньше года, однако это не помешало влюбленным построить крепкий союз.У супругов трое детей. Старший сын Михаил появился на свет в 2002 году. Дочка Маша родилась через два года, а младший – Петр – появился в семье в 2010-м.Артист называет Ольгу "великой, настоящей женщиной". Впрочем, не зря актер ценит в своей супруге мудрость и восхищается ее легким характером. Вторая жена Михаила Пореченкова с радостью приняла наследников актера от его предыдущих женщин, она с любовью относится и к Владимиру, и к Варе.После встречи с артистом Ольга полностью посвятила себя семье, она занимается детьми и ведет хозяйство.