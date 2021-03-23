Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.

Во Владимире трое местных жителей признаны виновными в вымогательстве. Быкову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, Гущенкову - 1 год 3 месяца лишения свободы, Пастухову - 1 год 3 месяца лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.Установлено, что в мае 2018 года мужчины, находясь в кафе «Песто», предъявили двум владимирским предпринимателям необоснованные претензии о якобы самовольном использовании ими бизнес-модели, авторское право на которую принадлежит Быкову, и под угрозой применения насилия потребовали передать им за это 600 тыс. рублей. При этом требования были подкреплены ударами.Через несколько дней потерпевшие передали вымогателям 300 тыс. рублей. Так как денег у бизнесменов больше не было, они предложили преступникам передать безвозмездно в счет предъявленных требований автомобиль, на что вымогатели согласились, при этом потерпевшие должны были продолжать передавать им ежемесячно 10 000 рублей.В тот же день незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.