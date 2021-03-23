Все сотрудники ликвидируемого комитета продолжат работу в управлении промышленности департамента экономического развития Владимирской области, сообщают в Белом доме. Ликвидация комитета

Все сотрудники ликвидируемого комитета продолжат работу в управлении промышленности департамента экономического развития Владимирской области, сообщают в Белом доме. Ликвидация комитета произошла в рамках административной реформы. Ее суть заключается в том, чтобы вывести отраслевые подразделения под ведение департаментов. В 18-м году было 5 комитетов, которые по новой реформе ликвидировали и преобразовали в новые ведомства, либо соединили