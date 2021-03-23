В обладминистрации остались три отраслевых подразделения, которые необходимо вывести.

Комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации Владимирской области прекратил свою деятельность. В соответствии с действующей концепцией административной реформы в России в высшем исполнительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации не должно находиться отраслевых подразделений, которые следует вывести в отдельные региональные министерства. По состоянию на осень 2018 года в областной администрации насчитывалось несколько отраслевых подразделений: комитет информатизации, связи и телекоммуникаций, комитет экономического развития, комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению, комитет по туризму, комитет социальной политики, комитет молодежной политики. Соответственно, принято решение об их выведении либо в отдельные ведомства, либо в существующие. Таким образом появились департамент цифрового развития, регионального развития, региональной политики, молодёжной политики и общественных проектов. В контексте комитета по промышленности, науке и импортозамещению принято решение образовать в структуре департамента экономического развития профильное подразделение – управление промышленности.Аркадий Боцан-Харченко отметил, что в областной администрации остались три отраслевых подразделения, которые необходимо вывести, – это комитеты по туризму, социальной политике и молодёжной политике, в отношении которых проводятся организационно-штатные мероприятия.Напомним, что департамент экономического развития во главе с Александром Ярошевским входит в блок ведомств, деятельность которых координирует и контролирует первый замгубернатора Александр Ремига.