Жителя Гусь-Хрустального обвиняют в убийстве. По версии следствия, 52-летний мужчина 20 марта 2021 года обвиняемый у себя дома распивал спиртные напитки со знакомыми мужчиной и женщиной. В

Жителя Гусь-Хрустального обвиняют в убийстве. По версии следствия, 52-летний мужчина 20 марта 2021 года обвиняемый у себя дома распивал спиртные напитки со знакомыми мужчиной и женщиной. В какой-то момент между собутыльниками на почве ревности возник конфликт. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений хозяин дома нанес 55-летнему потерпевшему удар ножом в область сердца, от которого