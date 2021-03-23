На пересечении Балаклавского проспекта и Керченской улицы среди потока машин полицейские увидели собаку породы чихуахуа...

Сотрудники Отдела ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве спасли собаку, которая оказалась на дороге и едва не попала под колеса автомобилей.На пересечении Балаклавского проспекта и Керченской улицы среди потока машин полицейские увидели собаку породы чихуахуа. Они среагировали мгновенно – остановили движение, взяли собачку на руки и отвезли в подразделение, где вымыли и накормили.Затем сотрудники полиции передали информацию о спасенном животном в ОМВД по району Зюзино, и уже через несколько дней хозяева нашлись. Людмила Константиновна и ее внук Дмитрий рассказали, что Моня потерялась во время прогулки. Они сердечно поблагодарили полицейских за спасение их питомца.