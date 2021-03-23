При введении препарата через несколько лет компоненты вакцины могут разрушаться антителами, сохраняющимися в нашем организме, уточнила специалист.

Ревакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом Спутник V, вероятно, будет невозможна. Об этом рассказала врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.По словам специалиста, препарат содержит аденовирусы, к которым при вакцинации вырабатываются антитела, поэтому в случае с повторным введением Спутника V через несколько лет, что предполагает ревакцинация, его компоненты могут разрушаться сохраняющимися в организме антителами.Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например, через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме, - пояснила врач в эфире YouTube-шоу Владимира Соловьева Соловьев LIVE.Инфекционист указала, что ревакцинация будет возможна другими российскими препаратами от коронавируса: ЭпиВакКорона и КовиВак.При этом Пшеничная отметила высокую эффективность Спутника V. Врач добавила, что препарат дает высокий подъем антител, который, предположительно, будет сохраняться на достаточно длительный срок.