Правительство решило приостановить рост цен на продукты. В частности, это касается подсолнечного масла и сахара.

Правительство решило приостановить рост цен на продукты. В частности, это касается подсолнечного масла и сахара.По предварительной информации, розничная стоимость данных продуктов будет удерживаться до конца мая. Это делается для того, чтобы граждане имели возможность покупать необходимое по приемлемым ценам.Правительство поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провестисрочные консультации с представителями бизнеса по данному вопросу. Сейчас ограничительные меры действуют до 1 апреля.Чтобы мотивировать участников рынка сохранять отпускные цены на продукты, власти будут поддерживать производителей субсидиями. Напомним, что впервые предельные цены насахар и подсолнечное масло в нашей стране зафиксировали в декабре 2020 года. Это произошло после того, как вРоссии был отмечен резкий рост цен на данные продукты.Президент Владимир Путин обратил внимание на ситуацию и поручил профильным ведомствам принять необходимые меры.Как писали "Дни.ру", в январе эксперты предрекли рост в этом году. Среди причин – увеличение затрат у сельхозпроизводителей.