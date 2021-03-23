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<a href="https://33live.ru/novosti/23-03-2021-v-rossii-za-sutki-koronavirus-vyyavili-u-84-tysyachi-chelovek.html" target="_blank">В России за сутки коронавирус выявили у 8,4 тысячи человек</a> - Оперативный штаб во вторник опубликовал последние данные о распространении коронавируса в России. Количество граждан, заразившихся COVID-19, выросло на восемь тысяч.