На 170-м километре М-7 в Собинском районе грузовая Газель влетела в фуру. ДТП произошло в шестом часу вечера 23 марта. Судя по фото МЧС, серьезные повреждения получил автомобиль Газель. У

На 170-м километре М-7 в Собинском районе грузовая Газель влетела в фуру. ДТП произошло в шестом часу вечера 23 марта. Судя по фото МЧС, серьезные повреждения получил автомобиль Газель. У грузовика вмята кабина, а передняя ось буквально ушла под полуприцеп большегруза спереди. Из искореженной Газели сотрудники МЧС извлекали пострадавшего водителя. В тревожном ведомстве сообщают, что