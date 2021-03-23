Самому маршруту исполняется 50 лет.

Через Владимирскую область пройдёт автопробег, посвящённый 50-летию «Золотого кольца России». С 18 до 24 апреля на легковых автомобилях путешественники промчат туристскому маршруту. Старт будет дан в Покрове. Участники акции также посетят Владимир и Суздаль.Как сообщают в администрации региона, планируется увековечить память автора маршрута - журналиста Юрия Бычкова, которому в сентябре могло исполниться 90 лет.К памятной дате организуют конкурс молодых скульпторов на создание тематического монумента в Суздале. Впоследствии планируется собрать средства на установку памятника, а также переиздать серию очерков искусствоведа, вышедших в газете «Советская культура» в 1967 году.