По результатам лабораторной экспертизы в смывах с образцов пищеблока обнаружены бактерии группы кишечной палочки и стафилококк.

В Суздале в детском саду №2 произошло 15 воспитанников. Об этом по результатам проверки сообщили в прокуратуре Владимирской области.Многочисленные обращения родителей свидетельствовали о том, что в начале марте в дошкольном учреждении имело место массовое отравление детей. У 15 малышей была высокая температура, тошнота, рвота, диарея, в связи с чем им потребовалась медицинская помощь.Вместе с Роспотребнадзором 4 марта прокуроры нагрянули в детский сад и взяли пробы на исследование.По результатам лабораторной экспертизы в смывах с образцов пищеблока обнаружены бактерии группы кишечной палочки и стафилококк.Администрации Суздальского района внесено представление о незамедлительном устранении нарушений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования троим сотрудникам детского сада объявлены выговоры.В отношении заведующей и её зама возбуждены административные дела по статье о нарушении требований при организации питания детей.Постановления находятся на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.