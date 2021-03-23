Инспекторы ПДН установили, что в квартире на улице Бутлерова проживает 32-летняя женщина с ребенком, у которого были обнаружены ссадины и кровоподтеки

Отделом дознания ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении несовершеннолетнего.В ноябре прошлого года в полицию поступила информация о том, что местная жительница избила и выгнала своего 11-летнего сына на лестничную площадку.Прибывшие на место происшествия инспекторы ПДН установили, что в квартире на улице Бутлерова проживает 32-летняя женщина с ребенком, у которого были обнаружены ссадины и кровоподтеки, а женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение, после чего передан в центр поддержки семьи и детства, где находится по настоящее время.В отношении женщины отделом дознания ОМВД России по району Коньково было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».В рамках расследования уголовного дела было получено заключение судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению, у ребенка диагностирован легкий вред здоровью.В марте текущего года Отделом дознания ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56