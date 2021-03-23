Инспекторы ПДН установили, что в квартире на улице Бутлерова проживает 32-летняя женщина с ребенком, у которого были обнаружены ссадины и кровоподтеки
Отделом дознания ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении несовершеннолетнего.
В ноябре прошлого года в полицию поступила информация о том, что местная жительница избила и выгнала своего 11-летнего сына на лестничную площадку.
Прибывшие на место происшествия инспекторы ПДН установили, что в квартире на улице Бутлерова проживает 32-летняя женщина с ребенком, у которого были обнаружены ссадины и кровоподтеки, а женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение, после чего передан в центр поддержки семьи и детства, где находится по настоящее время.
В отношении женщины отделом дознания ОМВД России по району Коньково было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
В рамках расследования уголовного дела было получено заключение судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению, у ребенка диагностирован легкий вред здоровью.
В марте текущего года Отделом дознания ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮЗАО
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