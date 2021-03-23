По месту проживания мужчины обнаружено и изъято 75 свертков и 400 пакетов зип-лок с порошкообразным веществом, общей массой около 163 граммов...

Сотрудники ОНК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Котловка г. Москвы задержали 31-летнего гражданина по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – героина.Полицейским поступила информация о 31-летнем приезжем, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории столицы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. По месту проживания мужчины обнаружено и изъято 75 свертков и 400 пакетов зип-лок с порошкообразным веществом, общей массой около 163 граммов. Исследование показало, что изъятый материал является наркотическим средством – героином.Установлено, что подозреваемый в целях извлечения незаконной материальной выгоды хранил при себе с целью последующего сбыта наркотическое средство, однако не довел преступный умысел до конца.Следствием ОМВД России по району Котловка г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56