До 28 марта юных читателей и их родителей ждут конкурсы, игры, квесты и встречи с писателями во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи.

До 28 марта юных читателей и их родителей ждут конкурсы, игры, квесты и встречи с писателями во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи.Впервые праздник "Книжкины именины" был проведён по инициативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года во время Великой Отечественной войны в Москве в Колонном зале Дома Союзов. Тогда там собрались дети и писатели, некоторые из которых приезжали прямиком с фронта. Активное участие принимали Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто и многие другие известные писатели.Владимирская библиотека поддерживает традицию. Сегодня в двух её корпусах - викторины, мастер-кассы, игры, празднование 95-летия со дня выхода книги Алана Милна "Винни-Пух", выступления актеров Молодежного Совета по культуре и многое другое. Полная программа - на сайте библиотеки для детей и молодёжи.