Почему городские службы не вывозят снег с улиц города? Этим вопросом задаются жители Владимира. Сейчас весна и растаявший снег превратил дороги города в настоящие реки. Особенно недовольны

Почему городские службы не вывозят снег с улиц города? Этим вопросом задаются жители Владимира. Сейчас весна и растаявший снег превратил дороги города в настоящие реки. Особенно недовольны водители. Автомобилистам, например, не нравится вот эта огромная лужа на улице Парижская коммуна. Автолюбители боятся угодить в ямы и поломать свои автомобили. Захар Титов, автомобилист Такое ощущение, что