Во 33 регионе на тысячу застрахованных женщин происходит 64 аварии.

Владимирские автоледи получили заслуженный комплимент. Они оказались в топе самых аккуратных в России и заняли почетное третье место. Во 33 регионе на тысячу застрахованных женщин происходит 64 аварии. Первое место забрали автоледи из Забайкальского края. Там на тысячу женщин всего 47 аварий. Второе - жительницы Кабардино-Балкарской Республики. Рейтинг составляли эксперты страховых компаний, проанализировав данные по аварийности в моторных видах страхования за прошлый год среди 67 российских регионов. Кстати, больше, чем в половине случаев женщины выступают потерпевшими, а не виновницами ДТП.