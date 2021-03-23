Перевозчик должен зарегистрировать принятый с использованием любых средств связи заказ пассажира в журнале регистрации.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о новых Правилах перевозок пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждённые постановлением Правительства РФ с 1 января текущего года.Перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании публичного договора фрахтования, заключаемого пассажиром непосредственно с водителем легкового такси, действующим от имени и по поручению перевозчика или, если водитель является индивидуальным предпринимателем, от собственного имени, или путем принятия к выполнению перевозчиком заказа пассажира.Заказ пассажира принимается перевозчиком с использованием любых средств связи, а также по месту нахождения перевозчика или его представителя.Перевозчик обязан зарегистрировать принятый к исполнению заказ пассажира в журнале регистрации, который ведется на бумажном носителе или в электронной форме, путем внесения в него следующей информации:а) номер заказа;б) дата и время принятия заказа;в) дата выполнения заказа;г) место подачи легкового такси и место окончания перевозки;д) номер разрешения перевозчика на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;е) государственный регистрационный номер, марка легкового такси, фамилия, имя и отчество (при наличии) водителя;ж) планируемое и фактическое время подачи легкового такси и окончания перевозки;з) способ направления заказа и номер телефона пассажира, если заказ поступил посредством его применения;и) дополнительные требования заказчика к классу легкового такси, обеспечению наличия детского удерживающего устройства для каждого из детей, возможности перевозки инвалида и его кресла-коляски.Перевозчик обязан:а) хранить сведения, содержащиеся в журнале регистрации перевозчика, не менее 6 месяцев;б) сообщать номер принятого к исполнению заказа лицу, осуществившему заказ, наименование перевозчика, размер платы за перевозку легковым такси, причины ее возможного изменения, исполнение дополнительных требований к перевозке, планируемое время прибытия легкового такси;в) по прибытии легкового такси сообщать лицу, осуществившему заказ, местонахождение, государственный регистрационный номер, марку и цвет кузова легкового такси, а также фамилию, имя и отчество (при наличии) водителя, фактическое время прибытия легкового такси;г) выдать пассажиру, в том числе в форме электронного документа, кассовый чек или чек, сформированный в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», подтверждающие оплату пользования легковым такси.Номер принятого к исполнению заказа сообщается перевозчиком пассажиру.Маршрут перевозки пассажиров и багажа легковым такси определяется пассажиром. Если маршрут потребителем не определен, водитель легкового такси обязан осуществить перевозку по кратчайшему пути или по пути с наименьшими затратами времени на перевозку.Плата за пользование легковым такси, предоставленным для перевозки пассажиров и багажа, определяется независимо от фактического пробега легкового такси и фактического времени пользования им (в виде фиксированной платы) либо на основании установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси.В легковом такси разрешается провозить в качестве ручной клади вещи, которые свободно проходят через дверные проемы, не загрязняют и не портят сидений, не мешают водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида.Багаж перевозится в багажном отделении легкового такси. Габариты багажа должны позволять осуществлять его перевозку с закрытой крышкой багажного отделения.В легковом такси запрещается перевозка зловонных и опасных (легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, коррозионных и др.) веществ, холодного и огнестрельного оружия без чехлов и упаковки, вещей (предметов), загрязняющих транспортные средства или одежду пассажиров. Допускается провоз в легковом такси собак в намордниках при наличии поводков и подстилок, а также мелких животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если это не мешает водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида.Легковое такси оборудуется перевозчиком опознавательным фонарем оранжевого цвета, который устанавливается на крыше транспортного средства.На кузов легкового такси перевозчиком наносится цветографическая схема, представляющая собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке.На передней панели легкового такси справа от водителя перевозчиком размещается следующая информация:а) полное или сокращенное наименование, адрес и номера контактных телефонов перевозчика, номер выданного перевозчику разрешения на осуществление деятельности по перевозке легковым такси, срок действия указанного разрешения, наименование органа, выдавшего указанное разрешение;б) тарифы за пользование легковым такси.