Из тарифной выручки «Владимиртеплогаза» исключены необоснованные расходы общества в сумме 70,4 млн.руб.

Коллегией Счетной палаты Владимирской области рассмотрена информация об исполнении решения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Владимиртеплогаз», в том числе в части реализации инвестиционных программ общества.По итогам рассмотрения материалов проверки за нарушение требований действующего законодательства на ООО «Владимиртеплогаз» наложены административные штрафы в общей сумме 120,0 тыс.руб. Департаментом государственного регулирования цен и тарифов из тарифной выручки «Владимиртеплогаза» на 2021 год и последующие периоды регулирования исключены необоснованные расходы общества в сумме 70,4 млн.руб.По состоянию на 12 марта выполнено 36 предложений (92,3%) Счетной палаты, направленных в адрес ООО «Владимиртеплогаз», в том числе приняты меры по взысканию дебиторской задолженности с контрагентов, нарушивших условия заключенных договоров, на общую сумму 55,2 млн.руб., внутренние локальные акты, регулирующие порядок премирования руководящего состава общества, и трудовые договоры приведены в соответствие с нормами действующего законодательства.Также принято решение о продолжении контроля за исполнением решения Коллегии Счетной палаты.Напомним, в отношении гендиректора «Владимиртеплогаза» Александра Королева возбудили о присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО.