По версии следствия, злоумышленник, зная, что сожитель его знакомой страдает алкогольной зависимостью, предложил ей устроить мужчину в лечебницу.

Во Владимире в суд передано уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.По версии следствия, злоумышленник, зная, что сожитель его знакомой страдает алкогольной зависимостью, предложил ей устроить мужчину в лечебницу. Для этого подозреваемый сказал, что в учреждении работают его знакомые.Поверив фигуранту, женщина передала ему 10 тысяч рублей. Взяв деньги, он под различными предлогами переносил встречи и исполнение своих обещаний, а затем вовсе перестал выходить на связь.В результате женщина обратилась в полицию и преступника задержали. Фигурант пояснил, что не собирался помогать и врал о наличии знакомых в медучреждении.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчина находится на подписке о невыезде.