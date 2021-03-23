Территорию парка стройка не затронет.

Во Владимире возле Козьего парка построят 18-этажный жилой дом. По результатам общественных обсуждений проекта планировки территории межу проспектом Строителей, улицами Мира и Университетской претензии горожан были отклонены.Напомним, что компания «Владавторесурс» планирует возвести новостройку на земельном участке размером почти 10 тысяч квадратных метров. Также там должны появиться спортивные и детские игровые площадки, открытые автостоянки.Как уточнили в мэрии Владимира, на указанной территории разрешено строительство многоэтажных домов. При этом на участке с зелёными насаждениями, с кадастровым номером 33:22:011098:24, не предусмотрено возведение объектов капстроительства.Таким образом, территорию сквера стройка затронуть не должна.