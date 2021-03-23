До конца марта ожидается дополнительная поставка ещё 20600 доз вакцины от ковида.

По информации на 23 марта, во Владимирской области от коронавируса привились около 46800 человек. Второй этап иммунизации прошли около 34500 жителей региона.. В Коврове и Ковровском районе "Спутник V" ввели 6627 жителям, второй этап прошли 5024 человека. Замыкает тройку лидеров Муром, где вакцинация затронула 5979 человек, из которых 4466 получили оба компонента препарата.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в регионе развёрнуто 49 прививочных пунктов. К вакцинации подключены 17 мобильных ФАПов.В область поступило почти 56 тысяч доз вакцины, из которых 84% - уже использовано. До конца марта ожидается дополнительная поставка ещё 20600 доз.Напомним, запись на вакцинацию открыта на госуслугах, на электронной регистратуры и по номеру 122.