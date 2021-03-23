В регионе становится всё меньше населённых пунктов, куда ещё не пришёл газ. Компания Газпром газораспределение Владимир ударными темпами связывает посёлки и деревни в единую систему газоснабжения.

В регионе становится всё меньше населённых пунктов, куда ещё не пришёл газ. Компания "Газпром газораспределение Владимир" ударными темпами связывает посёлки и деревни в единую систему газоснабжения. О том кто на очереди - в нашем сюжете.Эти трубы как артерии в живом организме, только вместо крови по ним вскоре пойдёт "голубое топливо". Так происходит газификация отдалённых сёл и деревень. К примеру, благодаря этой трассе возможность перейти с дровяного отопления на газ появится у жителей сёл Фроловское, Елох, Хвойный, Новое и Горки Юрьев-Польского района.Андрей Картинкин, мастер по строительству газопроводов АО "Газпром газораспределение Владимир":- Свариваем полиэтиленовые трубы стыковой сваркой в плеть, потом затаскиваем на трассу, прокапываем, укладываем на глубину 1.20 м, присыпаем, кладём ленточку и засыпается траншея обратно. // В рабочую смену получается строить порядка 300-400 метров.Конечно, в минусовые температуры из-за промёрзшей земли темп работ замедляется, но прокладка межпоселковых газопроводов идёт круглый год. Так 2020-ый в регионе стал ударным по всем направлениям газификации. У "Газпром газораспределение Владимир" стало больше почти на 10000 новых абонентов. Благодаря введению в эксплуатацию трёх межпоселковых газопроводов в Вязниковском, Кольчугинском и Гусь-Хрустальном районах. Общей протяжённостью почти 100 километров.Алексей Конышев, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Владимир":- В этом году будет построено уже 7 межпоселковых газопроводов, один из них в Киржачском районе практически закончен, сейчас идёт техническая приёмка. Один - буквально в ближайшие дни должно начаться строительство ещё в Киржачском районе. Также один строится в Александровском районе и ещё один планируется в ближайшие дни. Кроме этого уже начато строительство гапровода в Селивановском районе и Юрьев-Польском. И ожидаем тендера на строительство газопровода в Собинском районе на газификацию Арбузово.А планы на "пятилетку" ещё более амбициозные. Инвестиции Газпрома в регион станут почти в 3.5 раза больше, чем за 2016-ый - 2020 годы. И на эти средства планируется построить более восьмисот километров межпоселковых газпопроводов. Сейчас общий процент газификации области уже 82 процента. А значит заветная сотня не за горами.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов, Вести-Владимир.