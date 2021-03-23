С 20 по 23 апреля в Петушинском районе пройдет пятый Открытый кинофорум «Шередарь».

С 20 по 23 апреля в Петушинском районе пройдет пятый Открытый кинофорум «Шередарь».Как сообщают его организаторы, это не только конкурс и площадка для общения творческих, неравнодушных людей, но и платформа, позволяющая через киноэкран заявить о социальных проблемах, ежедневно требующих решения в нашем обществе.Заявку на участие в конкурсе профессионалы и любители кино и телевидения могут подать до 31 марта на сайте проекта . Предусмотрено несколько номинаций по разным темам – от рассказа о благотворительном проекте до размышления о смысле жизни. Разнообразны и форматы принимаемых работ: короткометражные игровые и документальные фильмы, телесюжеты, презентационные ролики, а также сетевой контент.Оценка и выбор лучших работ будет производиться жюри, в составе которого народная артистка РФ Ирина Розанова, артист театра и кино Сергей Пускепалис, известный телеведущий Михаил Зеленский.Победители кинофорума будут объявлены 23 апреля на торжественной церемонии в реабилитационном центре «Шередарь». Лауреаты получат дипломы и ценные призы. Специальный приз учредила и администрация Владимирской области.