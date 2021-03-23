Всего в прошлом году было зарегистрировано 13472 нарушения административного законодательства.

Подведены итоги реализации административного законодательства во Владимирской области в 2020 году.Всего в прошлом году было зарегистрировано 13472 нарушения административного законодательства (в 2019 году – 17547). Общая сумма наложенных административных штрафов составила 40 млн 161 тыс. рублей, взыскано 26 млн 473 тыс. рублей, – сообщил начальник Госинспекции административно-технического надзора Виктор Придыбайло.Большая часть нарушений областного законодательства связаны с обеспечением благоустройства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды. Здесь общая сумма наложенных административных штрафов составила 13 млн 359 тыс. рублей (в 2019 году – 24 млн 287 тыс. рублей).В 2020 году с 17,2 до 11,2 процента уменьшилось количество привлекаемых к ответственности юридических и должностных лиц.«Наиболее активно с этой категорией лиц проводилась работа в городе Коврове, Александровском и Петушинском районах. В то же время в городе Гусь-Хрустальном, а также в Муромском и Селивановском районах не привлечено к административной ответственности ни одного юридического и должностного лица, а в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Собинском и Суздальском районах их число минимально. К сожалению, снизился этот показатель и во Владимире – с 208 до 32. Уменьшение количества привлечённых к ответственности юридических и должностных лиц привело к снижению на 58 процентов по сравнению с 2019 годом общей суммы наложенных административными комиссиями штрафов», – проинформировал Виктор Придыбайло.Изображение с сайта