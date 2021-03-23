Что важно знать, работая удалённо? Чем занятость онлайн отличается от трудовой деятельности офлайн в плане трудового законодательства и на каких условиях работодатель может перевести

Что важно знать, работая удалённо? Чем занятость онлайн отличается от трудовой деятельности офлайн в плане трудового законодательства и на каких условиях работодатель может перевести работника на дистант? Обсуждаем спорные ситуации в этой теме с юридической точки зрения с экспертом, правозащитником Михаилом Рубцовым.