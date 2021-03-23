23.03.2021

2021-03-23 12:35:43

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (10(9756) о 23 марта 2021 года).

НЕТ НАРКОТИКАМ!

В период с 15 по 26 марта 2021 года на территории города Москвы проводится Общероссийская антинаркотическая акция. Читайте на странице 2.



ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с Росрыболовством при силовой поддержке ОМОН ГУ Росгвардии по г. Москве пресечён канал реализации особо ценных водных биологических ресурсов. Читайте на странице 2.



НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ

В УВД по Южному административному округу в рамках акции «День открытых дверей» полицейские из различных служб и подразделений УВД рассказали студентам Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского о своей работе. Читайте на странице 2.



У ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕТ «МЕЛОЧЕЙ»

Во все времена важнейшими для сотрудника полиции являлись его высокие моральные качества и психологическая устойчивость. Именно эти определения соединены воедино в названии управления, о работе специалистов которого мы продолжаем рассказывать своему читателю. Читайте на странице 3.



ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ

В ночное время во время несения службы полицейский-водитель 3-го отдела полиции УВД на Московском метрополитене старший сержант полиции Евгений ЗАИКИН, проезжая на служебном автомобиле по Малому Каменному мосту, обратил внимание на работника столичной городской службы, который размахивал руками с призывом о помощи. Читайте на странице 3.



«РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ПРАВИЛЬНО!»

Общаясь с юными сорвиголовами, именно таким в буквальном смысле доброжелательным посылом наставляют их на путь истинный сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Дмитровскому району Северного административного округа столицы. Читайте на страницах 4-5.



КАК ПО УЧЕБНИКУ

Согласитесь, опыт вхождения молодого специалиста в профессию всегда поучителен. Как для остальных новичков, так и для старших коллег, желающих как можно скорее получить в свои ряды надёжного и исполнительного товарища. Сегодня мы расскажем об очередном выпускнике (а точнее, выпускнице) Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и о том, как коллектив встретил нового сослуживца. Продолжение на странице 6.



В ТРУДЕ НА БЛАГО СТРАНЫ

Сотрудники полиции УВД по ЗАО навестили и поздравили с днём рождения ветерана органов внутренних дел, труженика тыла в годы Великой Отечественной войны Александра ХАРЛАМОВА, которому исполнилось 93 года. Читайте на странице 6.



НА СЛУЖБУ ПРИБЫЛИ НОВОБРАНЦЫ С МОХНАТЫМИ ЛАПАМИ

В Центр кинологической службы УВД по СВАО прибыло новое пополнение. Всех новобранцев зовут на «Ч»: Чара, Челси, Чейз и Чингисхан. Все они официально зачислены на службу, поставлены на довольствие, и каждому выделена отдельная персональная жилплощадь, вольер то есть. Читайте на странице 7.



РАДИ ХАЙПА

Лидеры мнений, так называемые блогеры, активно пользуются вниманием и доверием своей аудитории и завлекают людей в финансовые пирамиды. Продолжение на странице 8.



АТТРАКЦИОН НЕСЛЫХАННОЙ ЩЕДРОСТИ

Звонки и сообщения с просьбой вернуть случайно переведённый платёж — хорошо известная уловка мошенников, поэтому аферисты усовершенствовали данный способ обмана, добавив в схему новые элементы. Читайте на странице 8.



БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Участковые уполномоченные полиции УВД по ЮВАО совместно с представителями общественности ежедневно во время обхода вверенной территории проводят разъяснительные беседы с гражданами о наиболее распространённых способах мошенничества. Подробности читайте на странице 8.



ПЕРИМЕТР ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Контрольно-пропускной режим в Центре реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» обеспечивает, а также осуществляет его полную охрану 5-е отделение комендантского отдела главка московской полиции, которое возглавляет подполковник полиции Владимир ТАРАН. Читайте на странице 9.



ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

В условиях санитарно-эпидемиологических ограничений никогда не останавливалась деятельность социально значимых общественных организаций, среди которых — Благотворительный фонд поддержки социальных программ «Петровка, 38». Читайте на странице 9.



«ИМЕЛ КАК БЫ УБОЙНЫЙ ЗАВОД У СЕБЯ…»

В начале 20-х годов прошлого века грустно выглядела Москва златоглавая. Две кровавые войны, жестокая революция неузнаваемо изменили её жизнь. В столице России царили голод и холод, злобствовал криминал. Читайте на странице 11.



ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК

Все высокие назначения не обходятся без политической подоплёки. Но назначение политического деятеля руководителем московской милиции не могло не вызвать резонанс в обществе, как, впрочем, и в правоохранительной системе. Читайте на страницах 12-14.



«АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!»

Красивая, умная, талантливая, ах, какая женщина! — это всё о Елене КРЮЧКО. Её обворожительный голос мы слышим вот уже 16 лет на всех торжественных и праздничных мероприятиях полицейского главка и Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве. Она руководит концертным отделом КЦ. Продолжение на странице 15.



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