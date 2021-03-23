В Муроме из-за подрыва здания заброшенного элеватора без тепла, горячей воды и электроснабжения осталась центральная часть города. 23 марта должен был состояться только второй из трех

В Муроме из-за подрыва здания заброшенного элеватора без тепла, горячей воды и электроснабжения осталась центральная часть города. 23 марта должен был состояться только второй из трех взрывов. Здания планировали сносить поэтапно. Первый подрыв произошел полторы недели назад. А сегодняшний, похоже, оказался последним. Взрывотехники, по всей видимости, просчитались. Часть высотного здания рухнула на деревья, которые оборвали