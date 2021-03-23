В списке главы муниципалитетов, главврачи, бухгалтеры.

Во Владимирской области 24 чиновника и сотрудника государственных и муниципальных учреждений привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает Счётная палата региона в своём годовом отчёте.В списке проштрафившихся оказались экс-директор департамента развития предпринимательства Тимур Рамазанов, бывший глава администрации Кольчугинского района Максим Барашенков, бывший глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий, глава администрации Покрова Олег Котров, глава администрации Меленковского района Андрей Пантелеев, а также глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов.Также в перечне присутствуют фамилии руководителей сельских поселений, главврачей, сотрудников бухгалтерий.Самое распространённое нарушение - нецелевое использование бюджетных средств, несвоевременный возврат казённых денег, а также нарушение порядка принятия бюджетных решений, сроков распределения или доведения народных средств.Чаще всех закон нарушали чиновники из посёлка Красное Эхо Гусь-Хрустального района. На трёх служащих дважды составлялись протоколы об административном правонарушении.