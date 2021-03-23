На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 марта лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 марта лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.24 - во Владимире8 - в Гусь-Хрустальном районе6 - в Муромском районе5 - в Ковровском районе5 - в Александровском районе4 - в Киржачском районе3 - в Суздальском районе3 - в Кольчугинском районе3 - в Петушинском районе2 - в Вязниковском районе2 - в Селивановском районе2 - в Судогодском районе3 - в Юрьев-Польском районе2 - в Меленковском районе2 - в Камешковском районе1 - в г. Радужный.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 418 случаев заболевания.6700 - в г. Владимире3647 - в Гусь-Хрустальном районе3278 - в о. Муром2095 - в Ковровском районе1817 - в Александровском районе1698 - в Петушинском районе1300 - в Юрьев-Польском районе1208 - в Вязниковском районе1225 - в Кольчугинском районе1076 - в Суздальском районе957 - в Собинском районе809 - в Меленковском районе803 - в Киржачском районе695 - в Гороховецком районе657 - в Камешковском районе639 - в Селивановском районе447 - в Судогодском районе367 - в г. Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.