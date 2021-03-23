Скоро комплект документов представят оргкомитету по празднованию 1000-летия города.

Фондом совместно с КБ Стрелка завершена разработка комплекта документа развития Суздаля, в том числе Стратегии пространственного развития (мастер-плана), объемно-пространственного регламента, дизайн-кода и дизайн-проектов благоустройства. Скоро комплект документов представят оргкомитету по празднованию 1000-летия города.Стратегия пространственного развития, подготовлена при участии более 40 международных экспертов, местных жителей и представителей бизнеса, включает в себя два этапа. Первый из них рассчитан до 2024 года — к юбилею Суздаля. Реализация второго этапа должна быть завершена к 2030 году. В первоочередной план мероприятий включены дизайн-проекты благоустройства главных общественных пространств города. Для этого на краудсорсинговой платформе «Чего-хочет-город» было , которые и легли в основу проектов.Стратегия разработана в соответствии с международными принципами устойчивого развития туризма GSTC, согласно которым туризм должен приносить максимально возможную пользу для социально-экономического развития города и сообществ. В качестве ключевых направлений Стратегии обозначены сохранение культурного наследия, повышение качества жизни людей, развитие туристической и социальной инфраструктуры, поддержка малого бизнеса.В ближайшее время все положения Стратегии вынесут на рассмотрение федерального организационного комитета по подготовке и празднованию 1000-летия со дня основания города. Со стратегией развития города уже сейчас можно ознакомиться .