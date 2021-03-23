Причина - нарушение сроков передачи объекта долевого строительства более чем на 6 месяцев.

Строящийся дом на улице Мира во Владимире включен в единый реестр проблемных объектов. Причина - нарушение сроков передачи объекта долевого строительства более чем на 6 месяцев. Об этом говорится на сайте .Напомним, строительная компании «Транш с 2015 года строит жилой комплекс «Вишня-парк» на улице Мира в областном центре. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились. Последняя дата – июнь 2021-го. ООО «Владимир-Бетон» подало о признании должника - общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Транш»