Звание «Мастер Земли Владимирской» по итогам 2021 года присвоено 13 жителям нашей области,...

Звание «Мастер Земли Владимирской» по итогам 2021 года присвоено 13 жителям нашей области, добившимся значительных результатов в различных сферах экономики − победителям конкурсов профессионального мастерства. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Авдеев по предложению областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Напомним, это звание присваивается для повышения престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, пропаганды их передового опыта, рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Итак, звания «Мастер Земли Владимирской» в этом году удостоены:− Агапов Алексей Викторович − электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования МУП округа Муром «Водопровод и канализация», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший электромонтёр»;− Ершов Сергей Васильевич − мастер леса Меленковского филиала ГАУ Владимирской области «Владимирский лесхоз», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший работник на лесохозяйственных работах»;− Игнатов Алексей Евгеньевич − электромонтёру МУП округа Муром «Водопровод и канализация», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший электросварщик»;− Костяев Глеб Константинович − электросварщик ручной сварки ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» (Ковров), победитель VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в номинации «Сварочные технологии − навыки мудрых»;− Лосева Ольга Михайловна − оператор котельной Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший оператор котельной»;− Лякин Сергей Александрович − рабочий по благоустройству ООО «Домоуправ» (Муром), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший дворник»;− Маркианов Денис Андреевич − члену крестьянского (фермерского) хозяйства Маркианов А.Е. (Юрьев-Польский район), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Механизатор по профессиональному мастерству управления трактором»;− Маров Александр Олегович − электрогазосварщик МУП «Владимирводоканал», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший газосварщик»;− Прокуроров Алексей Николаевич − водитель автомобиля АО «Муромский приборостроительный завод», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший по профессии водитель автомобиля»;− Рыбин Николай Александрович − слесарь-сантехник МКП г. Судогда «Коммунальщик», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший слесарь-сантехник»;− Саутин Алексей Владимирович − оператор станков с программным управлением конструкторского бюро «Арматура» − филиала ФГУП «Государственный космический научно- производственный центр имени М.В. Хруничева» (Ковров), победитель конкурса профмастерства вноминации «Лучший молодой фрезеровщик»;− Станкевич Ксения Анатольевна − специалист по комплексной реабилитации Кольчугинского детского психоневрологического интерната для детей с особенностями развития, призёру Всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания в номинации «Лучшая практика сопровождаемого проживания инвалидов»;− Тимаков Виктор Александрович − участковый лесничий − государственный лесной инспектор ГКУ «Владимирское лесничество», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший государственный лесной инспектор».