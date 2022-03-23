В связи с проведением МКУ «Благоустройство» работ по восстановлению уличного освещения на ул....

В связи с проведением МКУ «Благоустройство» работ по восстановлению уличного освещения на ул. Горького, 133 и тем, что работы будут производиться на проезжей части, данный участок улично-дорожной сети будет закрыт для движения транспорта на период проведения работ - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Проведение работ запланировано с 9-00 до 12-00 24 марта 2022 года.Фото: freepik