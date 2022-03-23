В 2022 году на развитие отрасли в бюджете заложено более двух миллиардов рублей.

Во Владимирской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня работника культуры. Врио губернатора Александр Авдеев поздравил всех причастных с профессиональным праздником.Сегодня в сфере культуры работают более 7000 человек, среди которых артисты, музыканты, режиссёры, хореографы, сотрудники музеев, библиотек, детских школ искусств, художественных и музыкальных школ, специалисты театрального и музыкального цехов.В 2022 году на развитие отрасли в бюджете заложено более двух миллиардов рублей.«Дополнительно, по предложению главы региона, выделено ещё 400 млн рублей на строительство сельского клуба, ремонт 10 учреждений, оснащение оборудованием и музыкальными инструментами», -Планируется также отремонтировать две городские библиотеки, создать четыре новые модельные, укомплектовать книжные фонды 30 муниципалитетов.В ходе торжественного мероприятия Александр Авдеев вручил Почётную грамоту Минкульта директору Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи Татьяне Сдобниковой. Медалью «За трудовые заслуги» награждена председатель профсоюза Любовь Нефеденко. «Знаком великого князя Андрея Боголюбского» удостоены актриса драмтеатра Любовь Гордеева и балетмейстер-постановщик ансамбля «Русь» Александр Ледовской. Премия Евгения Евстигнеева присуждена актрисе театра кукол Татьяне Макух. Кроме этого, Александр Александрович наградил деятелей культуры Почётными грамотами обладминистрации.Творческим подарком стал новый проект филармонии. Перед собравшимися выступили – пианист, народный артист РФ Даниил Крамер, саксофонист-импровизатор Антон Румянцев и джазовая певица Юлиана Рогачёва.