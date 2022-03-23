Владимирская область продолжает принимать переселенцев с Украины и Луганской и Донецкой народных...

Владимирская область продолжает принимать переселенцев с Украины и Луганской и Донецкой народных республик. В регионе развернуты несколько десятков пунктов временного размещения. И, в первую очередь, людям нужна поддержка психологическая и правовая. Ее оказывает аппарат уполномоченного по правам человека во Владимирской области. С какими проблемами столкнулись люди? И чем могут помочь им владимирцы? Об этом "Вестям" рассказала омбудсмен Людмила Романова.