Более детальный разговор состоится 24 марта на пленарном заседании парламента.

Александр Авдеев встретился с руководителями фракций политических партий в Законодательном Собрании Владимирской области. Общение состоялось накануне подведения итогов за 2021 год, которое состоится 24 марта.На мероприятии присутствовали Владимир Киселёв, единоросс Вячеслав Картухин, коммунист Антон Сидорко, Сергей Корнишов (ЛДПР), справедливоросс Сергей Бирюков, Иван Алтухов («РПСС»), а также независимый народный избранник Сергей Казаков.«Замалчиваемых тем не существует. Участники встречи обсудили наиболее острые вопросы экономики, ЖКХ, медицины и других сфер», - пояснили в пресс-службе губернатора.Глава региона заверил коллег, что итоги дискуссии найдут отражение в региональном бюджете и программах.Более детальный разговор состоится 24 марта на пленарном заседании парламента.