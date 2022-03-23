Большинство жителей не только Владимирской области, но и других регионов страны волнует отсутствие сахара в торговых точках или как минимум его нехватка. Эту ситуацию подробно обсудили 21

Большинство жителей не только Владимирской области, но и других регионов страны волнует отсутствие сахара в торговых точках или как минимум его нехватка. Эту ситуацию подробно обсудили 21 марта на оперативном совещании под председательством врио губернатора Александра Авдеева в областной администрации. С начала марта тема не сходит с повестки. Изначально ажиотажный спрос фиксировался ещё на целый