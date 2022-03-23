Уехавшая из России Чулпан Хаматова теперь пытается наладить свою жизнь за рубежом.

Уехавшая из России Чулпан Хаматова теперь пытается наладить свою жизнь за рубежом.В недавнем интервью актриса рассказала, что еще раньше она построила себе дом в Латвии. В Сети всплыла информация о том, что на заграничный особняк российская актриса потратила баснословные деньги – около 400 тысяч евро. Россияне были ошарашены такой суммой, после чего информацию прокомментировал эксперт.Риэлтор Олег Бендриков совсем не удивлен тому, что дом в Латвии влетел звезде в копеечку. Он считает, что в вопросе цен на недвижимость Рига не слишком отличается от Москвы, поэтому в такой большой цифре нет ничего необычного.Скорее всего, у Чулпан Хаматовой обычный коттедж средних размеров – около 300-350 метров квадратных. Размеры звездного участка – около 50 соток. В Москве такую недвижимость вполне можно было бы купить за 52 миллиона рублей – это средняя рыночная стоимость.В комментарии порталу Blitz.plus риэлтор подчеркнул, что в доме Хаматовой не стоит ожидать увидеть что-то особенное – за такую цену там самый обычный интерьер и уж точно нет золотых унитазов.Напомним, что Чулпан Хаматова отправилась в Латвию на ПМЖ вместе с детьми. Актриса и сама не знает, вернется ли она когда-нибудь в Россию. У коллег Чулпан Хаматовой о внезапном отъезде актрисы и дальнейшей судьбе ее фонда.