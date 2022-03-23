Александр Жестков, бывший заместитель директора регионального департамента здравоохранения...

Александр Жестков, бывший заместитель директора регионального департамента здравоохранения обвиняется в халатности при обеспечении детей и инвалидов льготными лекарствами. Уголовное дело возбуждено региональным Управлением Следственного комитета по материалам прокуратуры Владимирской области.По версии следствия, с марта по сентябрь прошлого года, исполняя обязанности директора облздрава, Александр Жестков не организовал работу по эффективному использованию бюджетных средств на закупку жизненно важных лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов для льготников. Сотни протоколов врачебных комиссий не рассматривались своевременно, что привело к лекарственному кризису. 77 жителей региона не были вовремя обеспечены необходимыми льготными медикаментами. В департаменте здравоохранения проведены обыски. От дачи показаний Александр Жестков отказался. Расследование уголовного дела продолжается.