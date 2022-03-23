Обширный антициклон, управляющий погодой последнюю неделю и принесший теплую и солнечную погоду,...

Обширный антициклон, управляющий погодой последнюю неделю и принесший теплую и солнечную погоду, уже доживает свои последние дни. Его начинает теснить циклон, наступающий со стороны Скандинавии. Пробиться на Русскую равнину он сможет в выходные. Пойдёт сильный снег — местами выпадет более трети месячной нормы за сутки, рассказали специалисты центра ФОБОС.Из-за вторжения вихря резко усилится ветер: штормовая зона охватит весь северо-запад Русской равнины.До конца рабочей недели во Владимирской области простоит тихая и солнечная погода: +10…+12°. Но в субботу и воскресенье поднимется сильный ветер до 17–20 м/с, начнутся дожди, переходящие в снег. А температура понизится до +1°, что немного ниже средних значений марта.По данным синоптиков, ночью понижение температуры составит до минус 5 градусов. Порывы ветра будут достигать 23 м/с.Фото: pixabay.com