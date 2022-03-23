Депутат Московской городской Думы Олег Артемьев с борта МКС принял участие в заседании столичного парламента. Это первый подобный случай в истории.

Депутат Московской городской Думы Олег Артемьев с борта МКС принял участие в заседании столичного парламента. Это первый подобный случай в истории.Артемьев представил законопроект "О внесении изменений в статью 11 Закона города Москвы от 5 сентября 2001 года № 38 "О наградах и почетных званиях города Москвы". Документ внес на рассмотрение МГД мэр столицы Сергей Собянин.Депутат сообщил, что законопроект получил положительное заключение Государственно-правового управления Аппарата Думы. Документ поддержали во фракции "Единая Россия" и депутатском объединении "Моя Москва"."Мы с вами сегодня создаем уникальный прецедент. Такого еще не было в истории, ни в одном парламенте планеты и даже в просторах галактики!" – сказал Артемьев.Он отметил, что Мосгордума вновь подтвердила свое лидерство в цифровизации. Парламентарий поддержал предложение учредить в столице звание почетный работник информационных технологий и связи города Москвы.По мнению Артемьева, это хороший способ подчеркнуть важность IT-специалистов для столицы. У многих сотрудников отрасли появится высокая планка, ради которой не нужно никуда переезжать, уверен депутат МГД.