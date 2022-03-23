Госдума на пленарном заседании 22 марта приняла в первом чтении законопроект о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. На них распространят налоговые, транспортные, земельные и другие льготы, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Госдума на пленарном заседании 22 марта приняла в первом чтении законопроект о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. На них распространят налоговые, транспортные, земельные и другие льготы, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Законопроект дает участникам спецоперации статус ветерана или инвалида боевых действий. Они получат транспортные, земельные, налоговые льготы, также на них будут распространяться меры социальной поддержки, льготы при оплате коммунальных услуг."Наши солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг, защищают безопасность страны и наших граждан", – заявил Володин.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции на Украине. Ее цель – демилитаризация, денафикация и нейтрализация страны.