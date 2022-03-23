В ведомстве заявили, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами незамедлительно примут меры реагирования.

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на бумагу. Ведомство уже направило запросы крупнейшим производителям.В пресс-службе ФАС отметили, что проверки начались после роста числа жалоб от потребителей."При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования", - добавили в антимонопольном ведомстве.