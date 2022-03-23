Глава региона накануне встретился с представителями политических партий областного Законодательного...

Глава региона накануне встретился с представителями политических партий областного Законодательного собрания.Они обсудили вопросы развития экономики Владимирской области, проблемы здравоохранения и образования, демографическую ситуацию. Как заявил Авдеев, один из главных приоритетов сейчас - сохранение экономического запаса прочности региона и усиление его потенциала.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Считаю принципиально важным фундаментом развития, выстраивания доверительных и прозрачных отношений – это постоянный диалог, и диалог на всех площадках, которые нам общество предоставляет. Это и общение с политическими объединениями, с партиями, с гражданами, с представителями профессиональных сообществ и т.д. Только в этом диалоге и в полной прозрачности информации можно найти те краеугольные принципы, на которых надо строить дальнейшую работу.